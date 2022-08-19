Kadir Albayrak: Azmettik, Mücadele Verdik ve Tüm Engellemelere Rağmen Bu Büyük Projemizi Tamamlamayı Başardık - Son Dakika
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Kadir Albayrak: Azmettik, Mücadele Verdik ve Tüm Engellemelere Rağmen Bu Büyük Projemizi Tamamlamayı Başardık

19.08.2022 17:02
Kadir Albayrak: Azmettik, Mücadele Verdik ve Tüm Engellemelere Rağmen Bu Büyük Projemizi Tamamlamayı Başardık

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, belediyenin yeni hizmet binasının açılış töreninde, “Binamızın yapımıyla ilgili olarak tahsis edilmiş olan kredi, İller Bankası tarafından tek taraflı olarak durduruldu. Yeni bir kaynak oluşturarak projemize devam ettik. Ancak 2018 yılından tasfiye kararnamesine istinaden yüklenici firmanın ihaleden çekilmesi, yapım çalışmalarımızı kesintiye uğrattı. Atamızın en zor koşullarda dahi hiç azalmayan inanç, kararlılık ve azminden ilham alarak azmettik, mücadele verdik ve tüm engellemelere rağmen bu büyük projemizi tamamlamayı başardık” dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, belediyenin yeni hizmet binasının açılış töreninde, "Binamızın yapımıyla ilgili olarak tahsis edilmiş olan kredi, İller Bankası tarafından tek taraflı olarak durduruldu. Yeni bir kaynak oluşturarak projemize devam ettik. Ancak 2018 yılından tasfiye kararnamesine istinaden yüklenici firmanın ihaleden çekilmesi, yapım çalışmalarımızı kesintiye uğrattı. Atamızın en zor koşullarda dahi hiç azalmayan inanç, kararlılık ve azminden ilham alarak azmettik, mücadele verdik ve tüm engellemelere rağmen bu büyük projemizi tamamlamayı başardık" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binası, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle açıldı. Kadir Albayrak, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"MAVİ GÖZLÜ KENTİMİZİN BU YENİ YAŞAM MERKEZİNE, CUMHURİYET DEĞERLERİMİZE VE ATATÜRK'ÜN ÇAĞDAŞ FİKİRLERİNE BAĞLILIĞIMIZIN BİR İFADESİ OLARAK ATATÜRK MAHALLESİ ADINI VERDİK"

"Bugün, Tekirdağ için tarihi bir gün. Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ'nin yeni hizmet binamızı hizmete sunmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni hizmet binamızın projesini, düzenlemiş olduğumuz ulusal mimari yarışması sonucunda belirledik. Modern şehircilik anlayışımızın bir ürünü olan bu büyük proje, yeni hizmet binamızın yapımının yanı sıra yeni bir kent merkezi oluşturmasını da kapsamaktadır. Hizmete sunmuş olduğumuz meydan, park, ticaret merkezi, bulvar yolları, cadde ve sokaklar, hızla büyüyen ve gelişen kentimizin planlı bir şekilde gelişmesine imkan tanıyacaktır. Hayata geçirdiğimiz bu proje ile kurumsallaşma çalışmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Çalışkan ve özverili ekibimizle birlikte halkımıza daha iyi koşullarda hizmet vereceğiz. Mavi gözlü kentimizin bu yeni yaşam merkezine, Cumhuriyet değerlerimize ve Atatürk'ün çağdaş fikirlerine bağlılığımızın bir ifadesi olarak 'Atatürk Mahallesi' adını verdik. Aynı şekilde, yeni hizmet binamızın bulunduğu 57. Alay Cadde'mizin ismiyle Çanakkale Savaşı'nda destan yazan kahramanlarımızın şanlı hatırasını yaşatacağız.

"AZMETTİK, MÜCADELE VERDİK VE TÜM ENGELLEMELERE RAĞMEN BU BÜYÜK PROJEMİZİ TAMAMLAMAYI BAŞARDIK"

Yeni hizmet binamızın yapımıyla ilgili olarak tahsis edilmiş olan kredi, İller Bankası tarafından tek taraflı olarak durduruldu. Yeni bir kaynak oluşturarak projemize devam ettik. Ancak 2018 yılından tasfiye kararnamesine istinaden yüklenici firmanın ihaleden çekilmesi, yapım çalışmalarımızı kesintiye uğrattı. Atamızın en zor koşullarda dahi hiç azalmayan inanç, kararlılık ve azminden ilham alarak azmettik, mücadele verdik ve tüm engellemelere rağmen bu büyük projemizi tamamlamayı başardık. Çok ilginçtir ki hem engelleyenler hem de ikide bir basına haber verip 'Niye bitmedi' diye bizi protesto edenler, aynı iktidarın buradaki yerel yöneticileri. Her şeye rağmen biz bu projeyi bitirdik, 100 sene de geçse bu proje Tekirdağ'a hizmet edecek. Sosyal demokrat belediyeler olarak göstermekte olduğumuz başarının; hak, hukuk ve adalet mücadelesiyle Türkiye'ye umut olan Genel Başkan'ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında Millet İttifakı'nın iktidarı ile sonuçlanacağına olan inancım tamdır. Yerelden iktidara yürüyüşümüz kararlı bir şekilde devam ediyor."

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Tekirdağ'da maaşını az bulan yüzlerce işçi belediyeye yürüdü Tekirdağ'da maaşını az bulan yüzlerce işçi belediyeye yürüdü Tekirdağ'da maaşını az bulan yüzlerce işçi belediyeye yürüdü Tekirdağ'da maaşını az bulan yüzlerce işçi belediyeye yürüdü
Kaynak: ANKA

Kadir Albayrak, İller Bankası, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadir Albayrak: Azmettik, Mücadele Verdik ve Tüm Engellemelere Rağmen Bu Büyük Projemizi Tamamlamayı Başardık - Son Dakika

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