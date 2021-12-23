Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi AFAD gönüllülerine yangın söndürme eğitimi verdi - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince AFAD gönüllülerine yönelik yangın söndürme eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Teorik ve Uygulamalı Yangın Güvenliği ve Yangın Söndürme Eğitimi" devam ediyor.

Bu kapsamda İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü tarafından AFAD gönüllülerine eğitim verildi.

Çorlu İtfaiye İstasyonu'nda gerçekleştirilen ve iki gün süren eğitimlerde itfaiye teşkilatı, yanma bilgisi, yangın güvenliği, yangın sınıfları ve yangın söndürme cihazı kullanımı konuları teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitimlere 50 AFAD gönüllüsü katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Büyükşehir Belediyesi olarak halk sağlığı ve güvenliğine büyük önem veriyoruz. Yangın söndürme konusunda vatandaşlarımızın bilgi sahibi olması son derece önemli. Bu nedenle uzman personelimiz tarafından eğitim çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.