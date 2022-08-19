İşçilerin eyleminde gergin anlar - Son Dakika
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İşçilerin eyleminde gergin anlar

19.08.2022 15:58
İşçilerin eyleminde gergin anlar

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının zam taleplerini iletmek için gerçekleştirdiği eylemde gergin anlar yaşandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının zam taleplerini iletmek için gerçekleştirdiği eylemde gergin anlar yaşandı. Alana gelen Kılıçdaroğlu işçilerin yüzüne bile bakmadan uzaklaştı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan yüzlerce işçi, Ocak ayından bu yana dile getirdikleri zam talebini yinelemek için üçüncü kez eylem yaparak ücretlerinin iyileştirilmesi talebinde bulundu.

İşçiler Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi binasının açılış töreni öncesinde bir araya gelerek attıkları sloganlar ile tören alanına doğru yürüyüşe geçtikleri esnada bir vatandaşın "Asgari ücretin üzerinde maaş alıyorsunuz, size asgari ücret bile fazla. Hiç utanmadan zam istiyorsunuz" sözü ortalığı karıştırdı. Vatandaşın bu sözünü duyan işçiler, vatandaşın üstüne yürüdü. Her iki tarafın birbirlerine karşı bağırdığı olayda polis vatandaşı olay yerinden uzaklaştırdı.

Yürüyüşlerine devam eden işçiler, toplanma alanında bir araya gelerek slogan atmaya devam ettiler. İşçiler adına konuşan Disk Tekirdağ Şube Başkanı Mesut Alak, "Biz sadece hakkımızı istiyoruz. Aylardır dile getirdiğimiz zam talebimiz kimse tarafından dikkate alınmadı. CHP Milletvekillerine gittik, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a gittik, Meclis Üyelerine gittik. Kimse bizi dikkate almadı. Biz hakkımız olan zammı istiyoruz ve mücadeleye devam edeceğiz" dedi

Kılıçdaroğlu işçilerin yüzüne bile bakmadı

İşçiler eylem yaptıkları sırada Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin binasının açılışına gelen Kılıçdaroğlu'nun aracı işçilerin olduğu alandan hızla ilerleyerek uzaklaştı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İşçilerin eyleminde gergin anlar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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