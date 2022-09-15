Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'dan kısa kısa

15.09.2022 15:42
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlık etti.

Gündem maddelerinin ele alındığı toplantıda, ekim ayı meclis toplantısının 12 Ekim'de yapılması kararlaştırıldı.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'dan okul ziyareti

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, okul idarecilerinden bilgi alan Ulusan, yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Sınıfları ziyaret edip öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Ulusan, eğitim öğretim yılının verimli ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi personeline "Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi" verildi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca personeli için "Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi" düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen eğitime, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bülent Eker, Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı ile idari ve akademik personel katıldı.

Eğitmen Yusuf Şen tarafından temel güvenlik kuralları, fiziksel güvenlik, cihaz güvenliği, sosyal mühendislik, bilgi güvenliğinde kullanıcı sorumlulukları konularında sunum ve bilgilendirme yapıldı.

YORUMLAR
500
Faik Öztrak'ın Tekirdağ'da Ziyaret Ettiği Dönerci: 'Geçen Yıl 70-80 Kilo Et Takıyordum, Bu Sene 25-30 Kilo' Faik Öztrak'ın Tekirdağ'da Ziyaret Ettiği Dönerci: 'Geçen Yıl 70-80 Kilo Et Takıyordum, Bu Sene 25-30 Kilo' CHP Ekonomi Masası heyeti, Tekirdağ'da temaslarda bulundu CHP Ekonomi Masası heyeti, Tekirdağ'da temaslarda bulundu Tekirdağ'da çıkan yangında 50 dönüm zeytinlik alan zarar gördü Tekirdağ'da çıkan yangında 50 dönüm zeytinlik alan zarar gördü
Kaynak: AA

Kadir Albayrak, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:02 Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Uzman isimden öngörüler geldi
19:36 Avrupa'daki mücadele öncesi Sivasspor'un formaları kayboldu! Temsilcimiz alternatif forma ile sahaya çıkacak
19:13 Türkiye Kupası'nda renkli görüntüler! Sedyeden düşen futbolcu kahkahalara boğuldu
19:05 Azerbaycan çatışmalarda 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu
18:51 Trabzonspor, Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanı için sahada! İşte temsilcimizin Kızılyıldız maçındaki ilk 11'i
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP'den sert eleştiri: Dört çocuğundan Türkiye'de okuyan yok
18:17 "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi
18:14 Hadise'nin boşanma davası açtığı Dinçerler'in eski paylaşımları tepkilerin odağına yerleşti
18:10 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 20:16:43. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement