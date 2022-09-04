Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi araç filosunu genişletti - Son Dakika
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi araç filosunu genişletti

04.09.2022 10:34
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi araç filosunu genişletti

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde gerçekleştirdiği çalışmaların aksamaması amacıyla filosuna 7 yeni araç daha kattı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde gerçekleştirdiği çalışmaların aksamaması amacıyla filosuna 7 yeni araç daha kattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, araçlar için tanıtım programı düzenlendi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, getirilen araçları inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

Belediyenin araç filosunu sürekli genişlettiklerini belirten Albayrak, bu sayede vatandaşlara daha iyi hizmet sunacaklarını söyledi.

Belediyelerin araç parkının güçlü olması gerektiğini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Kentimize daha kaliteli hizmet vermek amacıyla satın aldığımız araçlarımızı halkımızın hizmetine sunduk. Bugüne kadar kiralık araçlarla verdiğimiz hizmetlerimizi, bundan sonra Fen İşleri Dairesi Başkanlığımızın bünyesinde satın aldığımız araçlarımızla daha etkin ve verimli bir şekilde sürdüreceğiz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi araç filosunu genişletti - Son Dakika

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