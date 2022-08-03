Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri ek zam isteğiyle belediye önünde eylem yaptı - Son Dakika
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri ek zam isteğiyle belediye önünde eylem yaptı

03.08.2022 19:15
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri ek zam isteğiyle belediye önünde eylem yaptı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri ek zam talebiyle eylem yaptı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri ek zam talebiyle eylem yaptı.

Belediye önünde toplanan 300 civarında işçi, ek zam talepleriyle ilgili görüşmelerin bir an önce tamamlanması talebiyle pankart açtı, alkışlı protestoda bulundu.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş Sendikası Toplu Sözleşme Daire Başkanı Çetin Çalışkan, burada yaptığı konuşmada, tüm üyeler için ek zam talebinde bulunduklarını söyledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan sendika üyesi işçilere seslenen Çalışkan, "Zam talebi için gerekli görüşmeleri yaptık. Bu maaş, ücret meselesini gayet net ifade ettik. Bugün itibarıyla hepimizin çok zor durumda olduğunu kendileri de görüyor. Önümüzdeki günlerde zaten bir heyet CHP ile bir görüşme de yapacak." diye konuştu.

Daha sonra işçiler bölgeden ayrıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri ek zam isteğiyle belediye önünde eylem yaptı - Son Dakika

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