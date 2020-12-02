Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçilerinden iş bırakma eylemi - Son Dakika

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan ve toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde anlaşmazlık yaşanan 2 bin 500 işçi, 4 saat iş bırakma eylemi yaptı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Personel A.Ş. ile Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde çalışan 2 bin 500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde anlaşmazlık yaşandı. Büyükşehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında 22 Eylül'de başlayan görüşmelerde 80 maddeden 74'ü üzerinde anlaşma sağlandı ancak diğer maddeler üzerinde anlaşmazlık oldu.