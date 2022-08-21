Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi balıkçılara destek paketi dağıtacak - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi balıkçılara destek paketi dağıtacak

21.08.2022 09:20
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi balıkçılara destek paketi dağıtacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, küçük ölçekli balıkçılara destek verecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, küçük ölçekli balıkçılara destek verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Toptancı Hali'nde tekne bakım malzemeleri balıkçılara teslim edilecek.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, tekne bakım malzemelerinden oluşan bir destek paketi ile balıkçıların yanında olduklarını belirtti.

Albayrak, 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Toptancı Hali'nde tören düzenleyeceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Kooperatifler ve İl Tarım Orman Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda denizlerde faaliyet gösteren Tekirdağ plakalı, yeşil ruhsatlı kooperatif üyesi ve 12 metreye kadar teknesi olan ve malzeme desteği almaya hak kazanan 8 su ürünleri kooperatifine kayıtlı 144 küçük ölçekli balıkçı tespit edildi. Balıkçılarımızın özveriyle rızkınızı denizlerden çıkardığınızı biliyoruz. Destek paketimiz kapsamında tekne bakımlarını yapabilmeleri için epoksi macun, antifouling boya ve beyaz yağlı boya dağıtımı yapacağız. Bundan sonra da bu tür destek paketlerimizle siz değerli balıkçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı Yeni Makamında Ziyaret Etti Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı Yeni Makamında Ziyaret Etti Kadir Albayrak: Azmettik, Mücadele Verdik ve Tüm Engellemelere Rağmen Bu Büyük Projemizi Tamamlamayı Başardık Kadir Albayrak: Azmettik, Mücadele Verdik ve Tüm Engellemelere Rağmen Bu Büyük Projemizi Tamamlamayı Başardık
Kaynak: AA

Kadir Albayrak, Tekirdağ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi balıkçılara destek paketi dağıtacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:25 Meksika'da dev timsah, yüzen adamı önce boğdu sonra yuvasına sürükledi
05:26 Mardin'deki feci kazada şehit olan polisle ilgili kahreden detay! Bir hafta önce tayini çıkmış
03:03 Sokak düğününde arbede! Biber gazından etkilenen 1 bekçi şehit oldu
01:38 Putin'in akıl hocası siyasetçi Aleksandr Dugin'in kızı, içinde bulunduğu aracın patlaması sonucu hayatını kaybetti
00:58 Bakan Süleyman Soylu katliam gibi kazanın yaşandığı Mardin'e gitti: İhmal, kasıt her neyse ortaya çıkarılacaktır
00:50 Mardin'deki katliam gibi kazanın boyutunu gözler önüne seren görüntüler
00:30 Nefes kesen Antalyaspor-Trabzonspor mücadelesi bir çok ilke sahne oldu
00:18 Mardin'deki TIR faciasında her geçen saat bilanço ağırlaştı! Ölü sayısı 20'ye yükseldi
00:18 Vatandaşa bir kötü haber de benzinden geldi! Litresi 21 liranın üstüne çıkacak
23:52 Antalya'da inanılmaz maç! Trabzonspor bozguna uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 09:20:04. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi balıkçılara destek paketi dağıtacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement