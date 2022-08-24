Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden balıkçılara destek - Son Dakika
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden balıkçılara destek

24.08.2022 13:26
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden balıkçılara destek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, küçük tekne balıkçılarına bakım malzemesi dağıttı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, küçük tekne balıkçılarına bakım malzemesi dağıttı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Su Ürünleri Toptancı Hali'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, her zaman balıkçıların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Yardım dağıtımına Süleymanpaşa ilçesinden başladıklarını ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Müsilaj sürecinde balıkçılarımız bu durumdan olumsuz etkilenmişti. O dönemde balıkçılarımıza ağ desteğinde bulunmuştuk. Diğer ilçelerimizde de yardımlarımız devam etti. Şimdi de tekne bakım malzemesi desteği yapıyoruz. İnşallah balıkçılarımız için verimli bir sezon olur. Bu yıl da geleneksel hale getirdiğimiz yeni sezon öncesi düzenleyeceğimiz törenle balıkçılarımızı denize uğurlayacağız."

Yapılan alt yapı çalışmaları sonucu artık Tekirdağ'da denize kanalizasyon pisliği akmadığını dile getiren Albayrak, denizin daha temiz hale geldiğini aktardı.

Törene Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu ve balıkçılar katıldı.

Konuşmaların ardından Albayrak tekne bakım malzemelerini balıkçılara dağıttı.

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Kaynak: AA

Kadir Albayrak, Tekirdağ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden balıkçılara destek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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