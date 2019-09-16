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Tekirdağ büyükşehir belediyesi'nde mazot vurgununa soruşturma

51 dakika önce

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş. (TEKPARK) Çorlu şehir içi otobüslerinde, mazot yolsuzluğu yapıldığı ortaya çıktı.

Tekirdağ büyükşehir belediyesi'nde mazot vurgununa soruşturma, System.String[]

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş. (TEKPARK) Çorlu şehir içi otobüslerinde, mazot yolsuzluğu yapıldığı ortaya çıktı. Yaklaşık 700 tonluk vurgun yapıldığı tespit edilmesi üzerine, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait TEKPARK A.Ş. tarafından Çorlu'da yolcu taşımacılığı yapılan 155 otobüste kullanılan yakıtlarla ilgili yolsuzluk tespit edildi. Şirket yönetimince olayın tespit edilmesinin ardından inceleme başlatıldı. İnceleme sonucu yakıtların alınmış gibi gösterildiği; ancak alım yapılmadığının belirlendiği öğrenildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Kadir Albayrak, 700 tonluk yakıt vurgunu yapıldığını belirterek, "Konu hakkında şu anda bir şey söylemem doğru değil. Bana genel müdür tarafından iletildiğinde hemen müfettiş görevlendirdim. Müfettiş raporunu tamamladı. 700 tonluk vurgun söz konusu. İlgililerle ilgili şikayetimizi savcılığa yaptık. Bu tür konularda çok hassasım. Gerekeni yaptık. Konu aydınlandığında bunu paylaşacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü şu an olmaz, konu savcılıkta. Bu konu ile ilgili diyeceğim çok şey var ama yargıda olduğu için konuşmamız doğru değil. Kim yaptıysa yargı gereğini yapar" dedi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor.

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:22 Kaynak: DHA
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