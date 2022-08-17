Tekirdağ'da belediye işçilerinden 'zam' eylemi - Son Dakika
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Tekirdağ'da belediye işçilerinden 'zam' eylemi

17.08.2022 19:29
Tekirdağ'da belediye işçilerinden 'zam' eylemi

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde çalışan işçiler, belediye binası önünde toplanarak, maaşlarına ek zam yapılması talebinde bulundu.

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde çalışan işçiler, belediye binası önünde toplanarak, maaşlarına ek zam yapılması talebinde bulundu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde çalışan DİSK üyesi yaklaşık 500 işçi, ek zam talebinde bulunmak için yürüyüş düzenleyip belediye binası önünde toplandı. Maaşlarına ek zam talebinde bulunan işçiler adına konuşan DİSK Tekirdağ Şube Sekreteri Burak Ersin, işçilerin asgari ücret seviyesindeki maaşlarıyla artık geçinemez hale geldiğini söyledi. Ersin, "Yol, yemek parası dahil 6 bin TL civarındaki ücret bizler için zulüm halini almıştır. Daha 6 ay önce imzalanan toplu iş sözleşme görüşmelerinde ısrarla bize dayatılan bu ücretlerin ülkede yaşanan gerçek enflasyon ve hayat pahalılığı ile bağdaşmadığını söyledik. Artık yaşamak istiyoruz, geçinmek istiyoruz dedik. Ama maalesef başta Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ yöneticileri tüm bu itirazlarımıza kulak tıkadılar. Yılın bitmesine daha 5 ay var. Söyleyin sayın başkan biz yılbaşını nasıl getireceğiz? Zaten yeni yıl için de bizlere dayattığınız yüzde 30'luk zam daha biz maaş almadan eriyip gitmiştir. Biz bu hayat pahalılığı karşısında eriyip giden alım gücünün telafisini istiyoruz. Bu amaçla Türkiye'de sağduyu sahibi pek çok belediye başkanının yaptığı gibi sizden ek protokol ile ara zam istiyoruz. İki aya yakın bir zamandır bizleri oyalıyor haklı feryadımıza kulak tıkıyorsunuz" dedi.

Belediye yöneticilerinin kendilerine 500 lira ek zam önerdiğini söyleyen Ersin, "Bize reva gördüğünüz iyileştirme bu mudur? Daha çok kısa bir süre öncesinde partinizin grup başkan vekili 7 bin TL'nin altında bir asgari ücret işçiye zulümdür, emek hırsızlığıdır diyordu. Söyleyin bize sayın başkan siz bizim emeğimizin hakkını verecek misiniz? Bizlere bütçem yok mazeretleri ile sakın gelmeyin. Bizlere gerçekçi, samimi ve günün şartlarına uygun bir ek zam teklifinizi derhal yapınız. Aksi halde bizlerin sesini duymaz, haklı feryadımıza kulaklarınızı tıkamaya devam ederseniz bu eylemlerimiz artarak devam edecektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından işçiler, belediye binası önünden ayrıldı.


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Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri ek zam talebiyle eylem yaptı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri ek zam talebiyle eylem yaptı
Kaynak: DHA

Asgari Ücret, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da belediye işçilerinden 'zam' eylemi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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