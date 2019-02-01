Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 'Sıfır Atık' Projesinde Öncü Oldu

Sıfır Atık projesinin uygulamaya konulmasının ardından naylon poşet kullanımının azaltılmasına destek vermek amacıyla halka bez torba dağıtan Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetiyle Türkiye
'de öncü oldu. Tekirdağ'ın ilçelerinde kurulan semt pazarlarında bez çanta dağıtan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
, vatandaşlardan büyük ilgi ve destek gördü.
Halk ile her zaman iç içe olan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa
, Çorlu
, Şarköy
, Malkara
, Hayrabolu
, Ergene
ve Saray
ilçelerinde kurulan semt pazarlarında bez çanta dağıttı. Katıldığı her programda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet, yatırım ve projelerinin 2. beş yıllık hizmet döneminde de artarak devam edeceğinin müjdesini verdi.
Proje kapsamında Başkan Kadir Albayrak, Muratlı
ilçe merkezinde kurulan semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan uzun ömürlü ve çevre dostu bez çantaları vatandaşlara bizzat dağıtan Başkan Kadir Albayrak, burada da büyük ilgi ve destek gördü. Muratlılı vatandaşlar insan odaklı, çevre dostu ve şeffaf belediyecilik hizmetlerinin gerçekleştirilmesinden dolayı Başkan Kadir Albayrak ve ekibine teşekkür ettiler.
Sıfır Atık projesine destek vermek ve vatandaşların bez çanta ihtiyacını karşılamak amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya geçirilen proje, il genelinde sürdürülmeye devam edecek.