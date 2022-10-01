Tekirdağ'da yol güvenliği çalışmaları devam ediyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde belediyeye bağlı yol ağlarında yol güvenliğini üst seviyede tutacak çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar kapsamında, gece sürüş yapan sürücülerin yollarını net görebilmeleri için yol kenar dikmesi (CTP ) 11 ilçedeki yollarda yol kenarlarına yerleştirildi.

Yoğun trafik olan yerlerde de yatay ve düşey işaretleme çalışmaları devam ediyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, vatandaşların yol güvenliğinin öncelikleri arasında olduğunu belirterek, sürücülerin ve yayaların trafik güvenliğini sağlama adına belirli bir program dahilinde bundan sonra da yollardaki çalışmaların süreceğini kaydetti.