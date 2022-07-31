Tekirdağ'da yol yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da yol yapım çalışmaları devam ediyor

31.07.2022 11:17
Tekirdağ'da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Şarköy ilçesinin Tepeköy Mahallesi'nde başlatılan sathi kaplama yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Kapaklı ilçesi Yanıkağıl Mahallesi ile Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi arası bağlantı yolunda da beton yol çalışmaları başladı.

Çalışma başlatılan yolun yakın zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da yol yapım çalışmalarına önem verdiklerini aktararak, vatandaşların ulaşım konforunu arttırmak ve trafikte güvenli bir şekilde hareket edilmesi amacıyla diğer ilçelerde de yol yapım çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Tepeköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da yol yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da yol yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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