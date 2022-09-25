Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

25.09.2022 10:44
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince, üzüm üreticilerine telli terbiye sistemi verildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince, üzüm üreticilerine telli terbiye sistemi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesince "Bağcılığı Geliştirme Projesi" hayata geçirildi.

Projeyle, Şarköy ilçesi Çınarlı, Gaziköy ve Yayaköy mahalle kalkınma kooperatiflerine üye 22 üretici projeden faydalandırıldı.

12 dekar alanda sofralık, 10 dekar alanda şaraplık olmak üzere her bir üreticiye 1 dekar, toplam 22 dekar alan için telli terbiye sistemi malzemesi verildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, üreticileri destekleyici projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti

Projenin ilk meyvelerini 2023 yılında almaya başlayacaklarını bildiren Albayrak,,"Projemizin uygulama alanının genişletilmesi sonucunda üzüm yetiştiriciliğinde verimlilik ve kalite artışı yaşanacak, işçilik azalacak, makine kullanım imkanı artacak ve maliyetler düşecek. Üzüm yetiştiriciliği daha cazip hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Yol yapım çalışmaları devam ediyor

Süleymanpaşa Belediyesi, eski bedesten ve eski balık pazarı sokaklarını yeniliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yol ve kaldırımların sökülerek yenilendiği, kısa süre içerisinde sokakların yeniden vatandaşların kullanımına sunulacağı belirtildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun bir tempoyla sürdürülen çalışmaları inceleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, esnaf ve vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu.

Açıklamada, ifadelerine yer verilen Yüksel, vatandaşlar gelen talepler doğrultusunda çalışma programına aldıkları çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Çalışmaların hafta sonu da devam ettiğini aktaran Yüksel, "Kısa sürede tamamlamayı hedeflediğimiz çalışmalar kapsamında sokaklarımızı baştan aşağı yenileyerek, şehrimize yakışır hale dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

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