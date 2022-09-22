Tekirdağ'da itfaiye erleri için yemin töreni düzenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da itfaiye erleri için yemin töreni düzenlendi

22.09.2022 09:24
Tekirdağ'da itfaiye erleri için yemin töreni düzenlendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde göreve başlayan İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli için yemin töreni gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde göreve başlayan İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli için yemin töreni gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 50 itfaiye eri personelinin adaylık sürecini tamamlanmasının ardından yemin töreni yapıldı. Törende itfaiye erleri yemin ederek, göreve başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "2014 yılından bu yana itfaiyecilik alanında önemli atılımlar ve yenilikler yaptık. İtfaiye istasyonlarımızı günümüz teknolojisine uygun modern ekipmanlarla donattık. İtfaiyecilik büyük sorumluluk gerektiren, kutsal bir vazifedir. Bu önemli vazifeyi üstlenen itfaiye erlerimize görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Törende, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, daire başkanları ve itfaiye erleri yer aldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Tekirdağ, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da itfaiye erleri için yemin töreni düzenlendi - Son Dakika

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