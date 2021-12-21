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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden balıkçılara malzeme desteği - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden balıkçılara malzeme desteği

21.12.2021 09:33
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden balıkçılara malzeme desteği

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince balıkçılara malzeme desteğinde bulunuldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince balıkçılara malzeme desteğinde bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, küçük ölçekli balıkçılar tüm dünyada görülen küresel balıkçılık krizinin ardından Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj nedeniyle en büyük zararı gören grupların başında geliyor.

Yaşanan bu zorlu süreçte balıkçılık sektörüne destek olmak için harekete geçen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa ilçesinde başlattığı ağ ve donatı dağıtımına Kumbağ Mahallesi ile Marmaraereğlisi ilçesinde devam etti.

Bu kapsamda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Barbaros, Kumbağ ve Marmaraereğlisi Su Ürünleri kooperatiflerine üye 54 balıkçıya 200 metre uzunluğunda palamut ağı, 200 metre uzunluğunda lüfer ağı, donatma ipi ve 200 metre uzunluğunda polyester ip dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yaşanan sıkıntılı süreçten etkilenen toplumun tüm kesimlerinin yanında olmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Albayrak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde balıkçılarımıza malzeme desteği sağladık. Siz değerli deniz emekçilerimizin, büyük bir özveri ve gayretle ekmeğinizi denizlerden çıkardığınızı biliyoruz. Girdi maliyetlerinin giderek arttığı, vatandaşlarımızın satın alım gücünün azaldığı, su ürünleri pazarının daraldığı böylesine zor bir dönemde küçük ölçekli balıkçılarımıza destek olmak amacıyla malzeme dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Süleymanpaşa Su Ürünleri Toptancı Hali'ni hizmete sunarak balıkçılarımız için son derece önemli bir tesisi hayata geçirmiş olduk. Bundan sonra da hizmetlerimiz devam edecek."

Malzeme dağıtım programına CHP Tekirdağ İl Başkanı Şener Zeynel Saygın, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden balıkçılara malzeme desteği
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden balıkçılara malzeme desteği

Büyükşehir Belediyesi, Marmara Denizi, Balıkçılık, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden balıkçılara malzeme desteği - Son Dakika


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