Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden Kar Mesaisi

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İŞKUR, Bin 500 Kişiyi Kurayla İşe Yerleştirecek! İşte Başvuru Şartları ve Kontenjanlar

Tekirdağ'da 3,1 Şiddetinde Deprem Oldu

Bakan Albayrak, Ekonomik Sıkıntıdan Dolayı Hazine'ye Bağış Yapan 81 Vatandaşa Özel Bir Şilt Hediye Etti