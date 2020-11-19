Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine birincilik ödülü - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "Altın Karınca Belediyecilik Yarışması"nda 381 proje arasında "Yaşadığım Alanlar ve Kültürel Mirasım Depreme Hazır" projesiyle birincilik ödülü aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Belediyeler Birliği tarafından 9'uncusu düzenlenen ve üye belediyelerin projelerinin değerlendirildiği Altın Karınca Belediyecilik yarışmasında, Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi kategorisinde birinci oldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı proje, farklı kategorilerde 381 belediyecilik projesinin incelendiği yarışmada birincilik ödülü almaya hak kazandı.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen ödül töreninde, belediye adına ödülü Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, insan odaklı anlayışla hizmet vermeye çalıştıklarını belirtti.

Kentin 11 ilçesinde devam eden çalışmaların ödüllerle taçlandırılmasının kendilerini gururlandırdığını aktaran Albayrak, "Projemiz Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik yarışmasında afet yönetimi kategorisinde birinciliğe layık görüldü. Ödüle layık görülen projemizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

???????Yaşadığım Alanlar ve Kültürel Mirasım Depreme Hazır projesi, etnografya ve arkeoloji müzelerinde sergilenen tarihi eserlerin, olası depremlerde zarar görme ihtimaline karşı sergilendikleri ortamda sabitlenerek koruma altına alınmasını, Deprem Simülasyon Tırı aracılığıyla vatandaşlara deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği konusunda uygulamalı eğitim verilmesini kapsıyor.