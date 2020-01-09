Tekirdağ Büyükşehir toplantısına Ergene Belediyesi ev sahipliği yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ Büyükşehir toplantısına Ergene Belediyesi ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir toplantısına Ergene Belediyesi ev sahipliği yaptı

6 saat önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı Ergene'de yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir toplantısına Ergene Belediyesi ev sahipliği yaptı, System.String[]

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı Ergene'de yapıldı.


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı, Ergene Belediyesinde yapıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığındaki toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. 15 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantı öncesinde Ergene Belediyesinin faaliyetlerini anlatan bir video gösterimi sunuldu.


Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel yaptığı konuşmada, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizin Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı'nı bugün sizlerle birlikte burada yapmanın mutluluğunu duymaktayım. Faaliyet videosu sunumunda izlediğiniz gibi Ergene Belediyesi olarak kısa zamanda çok büyük işlerin altına imza attık. Yeni yılda daha büyük hizmet ve projeler geliştireceğiz. Bu proje ve hizmetlerimizi geliştirirken Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizden talep ve isteklerimiz de olacak. Büyükşehir Belediyemizin desteği ile Ergenemiz daha da büyüyecek ve gelişecek" dedi.


Konuşmasının ardından Başkan Yüksel'e doğum günü sürprizinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, bütün Belediye Meclisi adına Başkan Yüksel'e nice sağlıklı günler dileyerek, kendisine çiçek takdiminde bulundu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan Berfin'in yüzünü asitle yakan sanığa sert sözler: Namussuz, alçak
Bilinmeyen numaralar hizmeti veren şirketlerin geliri 587 milyon lirayı geçti İBB, personel alımı için ilana çıktı! İşte kadrolar Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım

Son Dakika Haberleri
19:52 Fransa'da emeklilik reformu protestoları (5) - Son Dakika
19:52 BM'den "ABD-İran gerilimi" konusunda "Küresel fay hatları kırılma riski taşıyor" uyarısı - Son Dakika
19:52 Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Son Dakika
19:48 İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu - Son Dakika
19:48 "Yalnızlığın Mis Kokmalı" sergisi Nişantaşı'nda açıldı - Son Dakika
18:42 Kazıda buldukları top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler - Son Dakika
18:27 Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 19:57:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ Büyükşehir toplantısına Ergene Belediyesi ev sahipliği yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]