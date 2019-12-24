Tekirdağ cami kurşunlarının çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ cami kurşunlarının çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Tekirdağ cami kurşunlarının çalınması güvenlik kamerasında

6 saat önce

Cami kurşunlarının çalınması güvenlik kamerasındaTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Fatih Camii'nin şadırvanındaki kurşunları çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Cami kurşunlarının çalınması güvenlik kamerasında

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Fatih Camii'nin şadırvanındaki kurşunları çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Kurşunların çalınma anı ise caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Hırsızlık, Çorlu'nun Cemaliye Mahallesi'nde bulunan tarihi Fatih Camii'nde yaşandı. Geçtiğimiz hafta, sabah namazı için camiye gelenler, şadırvanın önünde kurşun parçaları olduğunu gördü. Çevreyi incelediklerinde ise şadırvanın çatısında bulunan yaklaşık 100 kiloluk levha halinde kurşunların çalındığını gördü.

İhbarla gelen polis ekipleri, caminin güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerden, şüphelilerden birinin, şadırvanın çatısına çıkıp kurşunları sökerek yere attığı ardından da taşıdığı saptandı. Kimliği belirlenen şüpheliler Ş.Y. ve T.K. yakalanarak, gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ cami kurşunlarının çalınması güvenlik kamerasında

Fatih Camii, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:34 Kaynak: DHA
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