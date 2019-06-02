Son Dakika Haberleri: Tekirdağ-Çanakkale karayolunda trafik denetimleri sürüyor
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ-Çanakkale karayolunda trafik denetimleri sürüyor

17 dakika önce

Tekirdağ-Çanakkale karayolunda trafik denetimleri sürüyorDokuz günlük bayram tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı Tekirdağ-Çanakkale karayolunda trafik ekipleri denetimleri artırdı.

Tekirdağ- Çanakkale karayolunda trafik denetimleri sürüyor
Dokuz günlük bayram tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı Tekirdağ-Çanakkale karayolunda trafik ekipleri denetimleri artırdı.
Bayram tatili nedeniyle yoğunluğu artan Tekirdağ-Çanakkale D-100 karayolunun Malkara ilçesi kesiminde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri ortaklaşa denetimleri artırdı. Uygulamada araçlar durdurularak yolcuların yapılan GBT sorgularının ardından detaylı şekilde incelendi. Malkara Kaymakamı Erkan Karahan da uygulamaya katılarak, vatandaşların bayramlarını kutladı. Sürücülere trafik kurallarıyla ilgili broşürler dağıtılarak, çeşitli bayram hediyeleri verildi.
Kaymakam Karahan, planlı olarak yapılan uygulamaların, vatandaşların günlük hayatlarını ve seyahatlerini etkilemeden kamu güvenliği ve esenliğini sağlamak, suç ve suç unsurlarıyla mücadele etmek olduğu söyledi. Karahan, 9 günlük bayram tatili dolayısı ile vatandaşların seyahate çıktığını ifade ederek, 'Bayram tatili dolayısıyla ana arter üzerinde olmasıyla çok ciddi bir trafik yoğunluğuna sahip olan ilçemizde jandarma ve emniyetten olmak üzere arkadaşlarımız denetlemelerde bulunuyorlar. Ayrıca trafik ve asayiş hakkında bilgilendirmeler yapıyorlar. Bizde onları görevleri başında denetlemekteyiz ve kendilerine başarılar dilemek için buradayız. Ayrıca yolcularımız ile sohbetlerde bulunup kendilerine de hayırlı yolculuklar diliyoruz. Tüm ülkemize de kazasız belasız hayırlı bayramlar diliyoruz' dedi.
Kontroller sırasında uygulamalardan memnun olduklarını dile getiren araç sürücüleri, bu tür uygulamaların her zaman devam etmesini istedi.
Tekirdağ-Çanakkale karayolunda trafik denetimleri sürüyor
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:03 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fiyatların düşmesiyle pazarlara bayram havası geldi Liderlerin Ramazan Bayramı programları belli oldu Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 12 ölü, 83 yaralı Kuşadası'nda bayram hareketliliği

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 13:20:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ-Çanakkale karayolunda trafik denetimleri sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]