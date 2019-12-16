Tekirdağ - Çanakkale yolunda yoğun sis - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ - Çanakkale yolunda yoğun sis - Son Dakika

Tekirdağ - Çanakkale yolunda yoğun sis

6 saat önce

Tekirdağ-Çanakkale yolunun Malkara kesiminde görülen yoğun sis ulaşımı etkiledi.

Tekirdağ - Çanakkale yolunda yoğun sis, System.String[]

Tekirdağ- Çanakkale yolunun Malkara kesiminde görülen yoğun sis ulaşımı etkiledi.


Gece saatlerinde başlayan yoğun sis Tekirdağ - Çanakkale yolunun D- 110 - 03 Karayolu bölümünde etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü ifade görülürken, sürücüler sis nedeniyle yolda ilerlemekte zor anlar yaşadı. Kimi araçlar dörtlü sinyal yakarak yola devam ederken bazı araçlarda sis nedeniyle yolun kenarına park ederek sisin geçmesini bekledi. Yolda trafik polis ekipleri de yoğun sis nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. - TEKİRDAĞ

Çanakkale, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:06 Kaynak: İHA
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