TEKİRDAĞ Çerkezköy'de gizlice evleri gözetleyen kişinin akil dengesi yerinde olmadığı belirlendi,...
TEKİRDAĞ Çerkezköy'de gizlice evleri gözetleyen kişinin akil dengesi yerinde olmadığı belirlendi, serbest bırakıldı.
TEKİRDAĞ Çerkezköy'de gizlice evleri gözetleyen kişinin akil dengesi yerinde olmadığı belirlendi, serbest bırakıldı
Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 12:11 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › TEKİRDAĞ Çerkezköy'de gizlice evleri gözetleyen kişinin akil dengesi yerinde olmadığı belirlendi,... - Son Dakika
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