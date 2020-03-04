Tekirdağ çerkezköy'de ilkokul öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı - Son Dakika
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Tekirdağ çerkezköy'de ilkokul öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı

6 saat önce

Çerkezköy'de ilkokul öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldıTEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde kermes yemeğinden sonra rahatsızlanan yaklaşık 100 ilkokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Çerkezköy'de ilkokul öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde kermes yemeğinden sonra rahatsızlanan yaklaşık 100 ilkokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Kızılpınar Mahallesi'ndeki Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'nda okul aile birliği tarafından kermes düzenlendi. Bazı öğrenciler kermeste yedikleri yemekten sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşamaya başladı. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaklaşık 100 öğrenci ambulanslar ve özel araçlarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olayı duyan öğrenci velileri de hastanelere akın etti. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkileri de incelenmek üzere yiyeceklerden numune aldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tekirdağ çerkezköy'de ilkokul öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı

Çerkezköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:56 Kaynak: DHA
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