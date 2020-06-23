TEKİRDAĞ Çerkezköy'de sağanak; yollar göle döndü - Son Dakika

TEKİRDAĞ Çerkezköy'de sağanak; yollar göle döndü

Çerkezköy'de sağanak; yollar göle döndüTEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde sağanak etkili olurken, cadde ve sokaklar, kısa sürede göle döndü.

Çerkezköy'de sağanak; yollar göle döndü

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TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde sağanak etkili olurken, cadde ve sokaklar, kısa sürede göle döndü. Araçlar yolda kaldı, bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı.

Çerkezköy'de öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin birçok yerleşim yerinde su baskınları meydana gelirken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yolların suyla dolduğu ilçede, aralarında servis midibüslerinin de olduğu çok sayıda araç suda kaldı. Göle dönen caddeler, polis ekipleri tarafından şerit çekilerek, trafiğe kapatıldı. Çerkezköy ile Kapaklı ve Saray ilçesi arasındaki kara yolunda da yoğun yağış ve su birikintileri nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. Ekipler, suyla dolan cadde ve sokaklardaki su temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Çerkezköy, Göle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:56 Kaynak: DHA

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