Tekirdağ çerkezköy'den ikinci yardım tır'ı malatya'ya gönderildi - Son Dakika

Çerkezköy'den ikinci yardım TIR'ı Malatya'ya gönderildi

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremin ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde depremzedeler için toplanan yardımların yüklendiği 2'nci TIR, deprem bölgesine gönderildi. Yardım kampanyasına destek verenler arasında ilçede faaliyet gösteren Güney Koreli bir tekstil firmasının da bulunduğu bildirildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Çerkezköy Kaymakamlığı tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında Çerkezköy'de toplanan eşyaların yüklendiği 2'nci TIR, Hükümet Konağı önünden deprem bölgesine uğurlandı. Kampanyaya, Çerkezköy Belediyesi, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile ilçede faaliyet gösteren Güney Koreli bir tekstil firması da destek verdi.

'İKİNCİ TIRIMIZI GÖNDERİYORUZ'

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, 2'nci yardım TIR'ını deprem bölgesine gönderdiklerini belirterek, 'Yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Depremde evleri yıkılan ya da evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlarımıza tabi ki devletimiz imkanları ölçüsünde yardımcı oluyor. Ancak bizler de Çerkezköy olarak bir nebze olsun ihtiyaçlarını karşılamak üzere ayni yardımlar konusunda kampanya düzenledik. Nakdi yardımlar zaten 3 devlet bankamıza veya SMS yoluyla yapılabiliyor. Bugün ayni yardımlarla ilgili 2'nci TIR'ımızı gönderiyoruz. İlk TIR'ı geçtiğimiz Salı günü Elazığ'a göndermiştik. 2'nci TIR'ımızı bugün Malatya'ya göndermiş olacağız. Bu yardım kampanyasında görev alan, organize olan tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum' dedi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler de 'Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Biz de onların bu yaralarını sarmak için Kaymakamımızın organize ettiği bu kampanyaya bir nebze katılmaktan mutluluk duyuyoruz' diye konuştu.

Güney Koreli tekstil firmasının genel müdürü Mum Seon Kim de, şunları söyledi:

'Firma olarak ilk önce ailelerini kaybedenlere, ailelerinden ayrılanlara, maddi hasar görenlere ve oradaki insanlara üzüntülerimizi bildirmek istiyoruz. Bu hediyeler 1950 yılında Türkiye hükümetinin ve Türk insanının Güney Kore insanlarının ve hükümetinin bağımsızlığı için bizler adına yaptığı şeylerin yanında gerçekten çok küçük hediyeler. Tüm dualarımız bu depremden etkilenen insanlarımızla birliktedir?