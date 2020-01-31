Tekirdağ çerkezköy gişeler girşinde tutkal yüklü kamyon devrildi, 1 yaralı-2 - Son Dakika

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Tekirdağ çerkezköy gişeler girşinde tutkal yüklü kamyon devrildi, 1 yaralı-2
6 saat önce
TEKİRDAĞ Çerkezköy Gişeler girşinde tutkal yüklü kamyon devrildi, 1 yaralı-2.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:22 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ Çerkezköy Gişeler girşinde tutkal yüklü kamyon devrildi, 1 yaralı-2
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