Son Dakika › Güncel › Tekirdağ çerkezköy gişeler girşinde tutkal yüklü kamyon devrildi, 1 yaralı - Son Dakika
Tekirdağ çerkezköy gişeler girşinde tutkal yüklü kamyon devrildi, 1 yaralı
7 saat önce
TEKİRDAĞ Çerkezköy Gişeler girşinde tutkal yüklü kamyon devrildi, 1 yaralı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:10 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ Çerkezköy Gişeler girşinde tutkal yüklü kamyon devrildi, 1 yaralı
Son Dakika Son dakika: Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 2 işçinin cesedine ulaşıldı Son Dakika: Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu