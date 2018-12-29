Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde İmar Barışı Mesaisi

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde İmar Barışı Mesaisi

52 dakika önce

İmar barışı için son başvuru tarihinin 31 Aralık olması dolayısıyla Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde hafta sonu da vatandaşlara hizmet veriliyor.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde İmar Barışı Mesaisi, System.String[]
İmar barışı için son başvuru tarihinin 31 Aralık olması dolayısıyla Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde hafta sonu da vatandaşlara hizmet veriliyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imar barışının 31 Aralık tarihinde son bulacağından müdürlüğün hafta sonunda da açık olduğunu, vatandaşlara hizmet verdiğini söyledi.

Tohumcu, bugüne kadar Tekirdağ'da 27 bin 817 kişinin imar barışından faydalanmak için başvuru yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"İmar barışı, ruhsat ve ruhsat eklerine aykırı yapıları bulunan vatandaşlar için bir fırsat. İmar barışı, vatandaşlarımıza çok önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Ruhsat konusunda eksikleri bulunan vatandaşlarımızın başvuruları için son günlere geldik. Bugüne kadar yapılan başvurulardan 158 milyon 641 bin lira tahsilat yapılmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:57 Kaynak: AA

Aralık, Tekirdağ, Güncel
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