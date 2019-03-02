Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Cezaevine Götürülürken Polis Aracından Atladı

Tekirdağ Cezaevine Götürülürken Polis Aracından Atladı

1 saat önce

Cezaevine götürülürken polis aracından atladıTekirdağ'ın Malkara ilçesinde hakkında verilen 10 yıllık hapis cezası kesinleşince tutuklanan Ali S. (20), cezaevine götürülürken, kaçmak için polis aracından atladı.

Tekirdağ Cezaevine Götürülürken Polis Aracından Atladı, System.String[]
Cezaevine götürülürken polis aracından atladı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hakkında verilen 10 yıllık hapis cezası kesinleşince tutuklanan Ali S. (20), cezaevine götürülürken, kaçmak için polis aracından atladı. Yaralanan Ali S., hastanede tedaviye alındı.

Malkara'daki bir birlikte vatani görevini yapan Ali S., daha önce işlediği bir suçtan dolayı hakkındaki 10 yıl hapis cezası kesinleşince, gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ali S., hafif ticari polis aracına bindirilerek, Tekirdağ'a cezaevine götürülmek üzere yola çıkarıldı. Araç, İnecik Mahallesi yakınlarına geldiğinde Ali S., firara teşebbüs etti. Aracın kapısını açıp yola atlayan Ali S., yaralandı.

Kanlar içinde kalan Ali S.'ye ilk müdahaleyi, polis ekiplerinin çağırdığı sağlık ekipleri yaptı. Ali S., Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ali S.'nin tedavisinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:59 Kaynak: DHA

Malkara, Tekirdağ, Polis, Güncel
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