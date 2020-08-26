TEKİRDAĞ CHP Parti sözcüsü Öztrak Milletimizin ortak tarihini kimse bölemez - Son Dakika

TEKİRDAĞ CHP Parti sözcüsü Öztrak Milletimizin ortak tarihini kimse bölemez

CHP Parti sözcüsü Öztrak: Milletimizin ortak tarihini kimse bölemezCUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak, partinsin çalışmaları için memleketi Tekirdağ'a geldi.

CHP Parti sözcüsü Öztrak: Milletimizin ortak tarihini kimse bölemez

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak, partinsin çalışmaları için memleketi Tekirdağ'a geldi. CHP Tekirdağ İl binasını ziyaret eden Öztrak, " Milletimizin ortak tarihini kimse bölemez. Bizler, milli bayramlarımızı; "Senin bayramın, benim bayramım" diye bölenlerden olmayız, olmayacağız. İlk zafer de bizimdir, son zafer de bizimdir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Faik Öztrak, partisinin çalışmaları için bugün memleketi Tekirdağ'a geldi. Partilileriyle bir süre sohbet edip çalışmalar hakkında bilgi alan Öztrak, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Öztrak, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferinin 949'ncu yıl dönümüne değinerek yaptığı konuşmasında, "Bugün 26 Ağustos, Anadolu'nun bizlere yurt olmasının ilk adımının atıldığı, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü. 26 Ağustos aynı zamanda, Bu toprakları emperyalistlerden kurtaran Kurtuluş Savaşımızın, Büyük Taarruz'unun da başladığı gündür. Nasıl, 26 Ağustos 1071 Anadolu'nun kapılarını açtıysa, 30 Ağustos 1922 de bu toprakların emperyalistlere hiçbir zaman bırakılmayacağını yedi düvele gösterdiğimiz gündür. Anadolu ve Trakya, bu zaferle ulusumuzun son ve ebedi vatanı olmuştur."dedi.

'ORTAK TARİHİMİZİ KİMSE BÖLEMEZ'

Milli bayramları 'senin benim bayramın diye' bölmeyeceklerini söyleyen Öztrak, "Milletimizin ortak tarihini kimse bölemez. Bizler, milli bayramlarımızı; "Senin bayramın, benim bayramım" diye bölenlerden olmayız olmayacağız. İlk zafer de bizimdir, son zafer de bizimdir. Anadolu'nun kapılarını açan Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan da bizimdir, Anadolu'nun sonsuza kadar vatanımız olarak kalacağını tarihe muştulayan, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir. Bu toprakları yurt yapan ve yurt olarak kalmasını sağlayan, tüm şehit ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde, bir kere daha saygıyla, minnetle eğiliyoruz" diye konuştu.

TEKİRDAĞ CHP Parti sözcüsü Öztrak Milletimizin ortak tarihini kimse bölemez

Cumhuriyet Halk Partisi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 17:13

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ CHP Parti sözcüsü Öztrak Milletimizin ortak tarihini kimse bölemez - Son Dakika
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