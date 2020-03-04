Tekirdağ çobanların bulduğu top mermisi patlatılarak, imha edildi - Son Dakika
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Tekirdağ çobanların bulduğu top mermisi patlatılarak, imha edildi

6 saat önce

Çobanların bulduğu top mermisi patlatılarak, imha edildiTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde boş bir arazide hayvan otlatan çobanlar tarafından bulunan top mermisi, kontrollü şekilde patlatılarak, imha edildi.

Çobanların bulduğu top mermisi patlatılarak, imha edildi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde boş bir arazide hayvan otlatan çobanlar tarafından bulunan top mermisi, kontrollü şekilde patlatılarak, imha edildi.

Malkara'ya bağlı Gözsüz Mahallesi'ndeki Tavşan tepe mevkiinde hayvanlarını otlatan çobanlar tarafından patlamamış obüs top mermisi bulundu. Durumunu bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 55 milimetre çapında ve 30 kilogram ağırlığındaki top mermisinin patlamamış olduğu belirlendi. İncelemenin ardından Tavşantepe kırsalına götürülen top mermisi, kontrollü şekilde patlatılarak, imha edildi.

Tekirdağ çobanların bulduğu top mermisi patlatılarak, imha edildi

Çobanlar, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:33 Kaynak: DHA
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