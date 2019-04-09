Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt, Mazbatasını Aldı

Çorlu
Belediye Başkanı Sarıkurt, mazbatasını aldı Tekirdağ
'ın Çorlu ilçesi Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP
'li Ahmet Sarıkurt
, mazbatasını alarak görevine başladı.
Çorlu Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Sarıkurt, beraberinde CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun
ve meclis üyeleriyle Çorlu Adliye Sarayı'na giderek mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Serhat Avcı'ndan aldı. Avcı, seçimlerin Çorlu'da dostane bir şekilde geçtiğini belirterek, başkanlığa seçilen Ahmet Sarıkurt ve tüm meclis üyelerine görevlerinde başarılar diledi.
Mazbatasını aldıktan sonra gittiği Çorlu Belediyesi
önünde personel tarafından çiçeklerle karşılanan Sarıkurt, tüm Çorlu halkına verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Sarıkurt, Bugün Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin en önemli kazanımlarından biri olan seçimler tamamladı. Sandık başına giderek Çorlu'muzu yönetecek kadroları belirleyen hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Memleketimizin imkanları ile okumuş genç bir adam olarak bize inanan, güvenen vatandaşlarımızı mahcup etmemek adına aile fertlerimize nasıl davranıyorsak, daha üstün bir gayretle çalışacağımı ifade etmek istiyorum. Biz başarılı olunca hiç kimse kaybetmeyecek demiştim. Her görüşten vatandaşlarımız ile şehrimize hizmet edeceğiz. Bize inanan, güvenen, oy vererek bizlere temsil etme imkanı veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorumdedi.
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, bir önceki dönem Çorlu Belediye Başkanı olan Ünal Baysan
'dan ilçenin sembolik anahtarını teslim alarak görevine başladı. Eşi Emel Şahpaz Sarıkurt'un da eşlik ettiği Başkan Sarıkurt, vatandaşların ve belediye personelinin tebriklerini kabul etti.