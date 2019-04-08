Tekirdağ Çorlu'da 25 Kaçak Göçmen Yakalandı
32 dakika önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ve jandarma tarafından düzenlenen uygulamada yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 25 kaçak göçmen yakalandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ve jandarma tarafından düzenlenen uygulamada yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 25 kaçak göçmen yakalandı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şehir girişinde kaçak göçmenlere yönelik uygulama yaptı. Ekipler, şüpheli araçları durdurup kimşik kontrolü yaptı. Yapılan denetimde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 25 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:22 Kaynak: DHA
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