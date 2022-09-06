Yapılan kontrollerde, sürücü A.K.'nin 0.24 promil alkollü olduğu ve kullandığı lüks otomobilde de abart egzoz takılı olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Tragger, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Abart egzozlu araçla alkollü yakalanan aday sürücü: 'Polis arkadaşlar iyi karşıladı, teşekkür ederim' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.