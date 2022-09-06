Abart egzozlu araçla alkollü yakalanan aday sürücü: "Polis arkadaşlar iyi karşıladı, teşekkür ederim" - Son Dakika
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Abart egzozlu araçla alkollü yakalanan aday sürücü: "Polis arkadaşlar iyi karşıladı, teşekkür ederim"

06.09.2022 11:20
Abart egzozlu araçla alkollü yakalanan aday sürücü: "Polis arkadaşlar iyi karşıladı, teşekkür ederim"

Tekirdağ Çorlu'da abart egzozlu otomobille trafik polisine yakalanan aday sürücü alkollü çıktı.

Tekirdağ Çorlu'da abart egzozlu otomobille trafik polisine yakalanan aday sürücü alkollü çıktı. Sürücü belgesi işlemleri iptal edilen genç, "Polis arkadaşlar iyi karşıladı, teşekkür ederim" diye konuştu.

Çorlu ilçesinde trafik ekipleri, alkollü araç kullanımına taviz vermiyor. Hürriyet Caddesi, İsmetpaşa Bulvarı ve Şinasi Kurşun caddelerinin birleştiği kavşakta A.K. isimli genç, Bulgar plaka lüks aracıyla, gece yarısı seyir halinde kontrole çıkan Çorlu İlçe Trafik ekibi tarafından durduruldu.

Yapılan kontrollerde, sürücü A.K.'nin 0.24 promil alkollü olduğu ve kullandığı lüks otomobilde de abart egzoz takılı olduğu ortaya çıktı.

Sürücü belgesi işlemleri iptal edildi

Çekici vasıtasıyla aracı bağlanan ve sürücü belgesi işlemleri iptal edilen A.K. "Polis arkadaşlar iyi karşıladı, teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Öte yandan polis, alkollü araç kullanılmaması gerektiğine vurgu yaparken, kullananların tespit edilerek taviz verilmeyeceğine dikkat çekildi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Tragger, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Abart egzozlu araçla alkollü yakalanan aday sürücü: 'Polis arkadaşlar iyi karşıladı, teşekkür ederim' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Abart egzozlu araçla alkollü yakalanan aday sürücü: "Polis arkadaşlar iyi karşıladı, teşekkür ederim" - Son Dakika
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