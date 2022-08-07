Tek katlı ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Tek katlı ev alevlere teslim oldu

07.08.2022 04:33

Tekirdağ Çorlu'da alev alev yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Tek katlı ev alevlere teslim oldu

Ablanın sitemi yürek burktu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da alev alev yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Kardeşinin evi kundaklamış olabileceğinden şüphe duyduğunu ifade eden abla, "Sözde kahvehanede, 'ben evi yakacağım' demiş" şeklinde konuştu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sarılar Mahallesi Çamlık 6. Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında evin çatısından yükselen dumanlar, mahalleliyi harekete geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

"Kardeşimden şüpheleniyorum"

Evin hissedarlarından Seher Şevkal, yangından önce evin cam çerçevesini yeniletmek için bir hayli para harcadığını, evi kardeşinin kundaklamış olabileceğinden şüphelendiğini öne sürdü. Şevkal, konuyla ilgili jandarmaya da şikayetçi olduğunu ifade etti.

Yangın nedeniyle tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve jandarma ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, İtfaiye, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tek katlı ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Tek katlı ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
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