Tekirdağ'da anız ve ağaçlık alan alev alev yandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da anız ve ağaçlık alan alev alev yandı

23.08.2022 11:05

Tekirdağ Çorlu'da aynı mevkide iki gün arayla ikinci kez yangın çıktı.

Tekirdağ Çorlu'da aynı mevkide iki gün arayla ikinci kez yangın çıktı. Anız ve ağaçlık alan küle döndü.

Olay, Havuzlar Mezarlığı alt kısmında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle anız tarlasında başlayan yangın, dere yatağındaki ağaçlık alana sıçradı. Hızla yayılan yangın büyük bir alanı etkisi altına aldı. Mezarlığa gelen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonrası söndürüldü. Havuzlar Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliği ekipleri de yangının söndürülmesinde itfaiye ekiplerine destek verdi.

İki gün arayla çıkan yangında 100 dönüm anız ile çok sayıda ağaç kül oldu. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, İtfaiye, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da anız ve ağaçlık alan alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da anız ve ağaçlık alan alev alev yandı - Son Dakika
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