Tekirdağ Çorlu'da CHP'liler Kutlama Yaptı
40 dakika önce
Çorlu'da CHP'liler kutlama yaptıTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı'nı CHP'li Ahmet Sarıkurt, kazandı.
Çorlu
'da CHP
'liler kutlama yaptı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı'nı CHP'li Ahmet Sarıkurt
, kazandı.
Çorlu'nun mevcut Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı'nı kazanmasının ardından Atatürk Meydanı
'nda kutlama yapan partililerine konuştu. Seçimlerin kazasız, belasız bittiğini söyleyen Sarıkurt, "Yerel seçimlerimizi huzur içinde gerçekleştirdik. Sandık başına giderek hep beraber önümüzdeki beş yıl için belediye başkanınızı seçtiniz, belediye meclis üyelerini seçtiniz hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizin gurur duyacağı bir belediye başkanı olacağım, söz veriyorum. Bunda sonra da barış ve huzur içerisinde hep beraber olacağız. Ben buradan herkese söz veriyorum. Sadece partili vatandaşlarımızın değil, tüm hemşerilerimizin belediye başkanı olacağım" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:24 Kaynak: DHA
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