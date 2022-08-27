Ağaca çarpan ehliyetsiz sürücü yaralandı - Son Dakika
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Ağaca çarpan ehliyetsiz sürücü yaralandı

27.08.2022 12:55
Ağaca çarpan ehliyetsiz sürücü yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı panelvan minibüs kaldırıma çıkarak ağaca çarptı.

Tekirdağ Çorlu'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı panelvan minibüs kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çobançeşme Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzeri Cumhuriyet Parkı mevkiinde meydana geldi. Rumeli Mahallesi istikametine seyreden T.V. (19) idaresindeki panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktıktan sonra ağaca çarptı.

Kazada yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçe trafik polisi tarafından yapılan kontrollerde, sürücü T.V.'nin sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağaca çarpan ehliyetsiz sürücü yaralandı - Son Dakika

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