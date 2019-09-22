Son Dakika Haberleri: Tekirdağ çorlu'da, geri dönüşüm deposunda yangın
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Tekirdağ çorlu'da, geri dönüşüm deposunda yangın

1 saat önce

Çorlu'da, geri dönüşüm deposunda yangınTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, geri dönüşüm deposundaki hurda naylonların bulunduğu alanda yangın çıktı.

Çorlu'da, geri dönüşüm deposunda yangın

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, geri dönüşüm deposundaki hurda naylonların bulunduğu alanda yangın çıktı. Alevler, itfaiye görevlilerince deponun iç kısmına sıçramadan söndürüldü.

Hıdırağa Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan geri dönüşüm deposunda, hurda naylonların olduğu alanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Naylonların bulunduğu balyalardan birinin yandığını gören çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada alevler, diğer balyalara da sıçrayınca büyüdü. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın, kontrol altına alındı. Alevler, deponun iç kısmına sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye, soruşturma başlattı.

Tekirdağ çorlu'da, geri dönüşüm deposunda yangın

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:02 Kaynak: DHA
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