Anız yangınına müdahale eden itfaiyeye polis TOMA'sı da destek verdi - Son Dakika
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Anız yangınına müdahale eden itfaiyeye polis TOMA'sı da destek verdi

29.07.2022 13:44
Anız yangınına müdahale eden itfaiyeye polis TOMA'sı da destek verdi

Tekirdağ Çorlu'da iki gün sonra aynı mahallede bir kez daha çıkan anız yangını, itfaiyenin yanı sıra Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekibi bünyesindeki TOMA aracıyla söndürüldü.

Tekirdağ Çorlu'da iki gün sonra aynı mahallede bir kez daha çıkan anız yangını, itfaiyenin yanı sıra Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekibi bünyesindeki TOMA aracıyla söndürüldü.

Geçtiğimiz gün Çorlu - Çerkezköy yolunda bulunan Çorlu Mühendislik Fakültesi yerleşkesindeki ormanlık alanda yangın çıkmış ve büyüyerek anıza ve fakülte bahçesine de sıçramıştı. Yangın, itfaiye ve polis TOMA'sı tarafından güçlükle söndürülmüştü.

2 gün sonra aynı mevkiye yakın Çevre yolunda iddiaya göre, bilinçsizce atılan sigara izmariti anız tarlasında yangına neden oldu. Çevre yolu kenarına kadar yayılan alevler, itfaiye ve çevik TOMA'sının yaptığı müdahale sonrası söndürüldü.

İtfaiye yetkilileri, vatandaşları hava sıcaklıklarının da artmasıyla yaşanabilecek yangınlara karşı daha duyarlı olmaya davet etti. Genellikle sigara izmariti ve cam kırıklarının yangınlara neden olduğu vurgulandı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Hisarcık, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anız yangınına müdahale eden itfaiyeye polis TOMA'sı da destek verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anız yangınına müdahale eden itfaiyeye polis TOMA'sı da destek verdi - Son Dakika
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