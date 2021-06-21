Son dakika haberi! İkinci el eşya deposunda yangın; 5 katlı bina tahliye edildi - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, ikinci el eşya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Depo kullanılamaz hale gelirken, 5 katlı binada hasar oluştu. Apartman, kolonlarda oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edildi.
Kemalettin Mahallesi Sedef Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında yer alan ikinci el eşya deposunda yangın çıktı. İkinci el mağazasına ait, kullanılmayan eşyaların bulunduğu depoda belirlemeyen nedenle başlayan yangına, ilk müdahaleyi çevredekiler yangın tüpleriyle yaptı. İhbarla kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Depo kullanılamaz hale gelirken, 5 katlı binada hasar oluştu. Kolonlarda oluşan çatlaklar nedeniyle bina sakinleri, dışarı çıkarılırken, başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: DHA
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