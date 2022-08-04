Çorlu'da gece yarısı korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika
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Çorlu'da gece yarısı korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü

04.08.2022 04:28
Çorlu'da gece yarısı korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü

Tekirdağ Çorlu'da kahvehane malzemelerinin bulunduğu depo alev alev yandı.

Tekirdağ Çorlu'da kahvehane malzemelerinin bulunduğu depo alev alev yandı. Yangın nedeniyle uykusu kaçan vatandaş sokağa döküldü.

Olay, gece yarısı 02.00'de Cemaliye Mahallesi Fatih Aralığı Sokak'ta meydana geldi. İbrahim Kayak'ın işlettiği kahvehanenin yan kısmındaki masa ve sandalye bulunan depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın deponun tamamını sardı. Alev alev yanan depo olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Servisten inen işçi yangını fark etti

Yangın nedeniyle uykusu yarım kalan meraklı bir grup mahalle sakini, sokağa çıkarak olay yerinde toplandı. İşçi servisinden indiği sırada yangını fark ettiğini ifade eden Caner Çalışkan, itfaiye ve sağlık birimini aradığını söyledi.

Kahvehane sahibi İbrahim Kayak, yangının ne sebeple çıktığını bilmediğini, masa ve sandalyelerin yanı sıra kahvehane malzemelerinin kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Elektrik tesisatının bulunmadığı depodaki yangının sigara izmariti yüzünden çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da gece yarısı korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu'da gece yarısı korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika
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