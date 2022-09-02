Seçim gecesini ilk kez böyle anlattı: Bunları söyleseydim 1 milyon kişi CHP'yi yakardı

Tosuncuk "Onları idam edin" diye bağıran kişiye bakın nasıl yanıt verdi

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Bahçe, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Anahtarını evde unuttu, balkona tırmanırken yere düşüp yaralandı - Son Dakika

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