Son Dakika › Güncel › TEKİRDAĞ Çorlu'da karantina süreleri dolan 175 kişi evlerine gönderildi - Son Dakika
TEKİRDAĞ Çorlu'da karantina süreleri dolan 175 kişi evlerine gönderildi
6 saat önce
Çorlu'da karantina süreleri dolan 175 kişi evlerine gönderildiTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yurt dışından geldikten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurduna yerleştirilen 175 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından bugün evlerine gönderildiKoronavirüs...
Çorlu'da karantina süreleri dolan 175 kişi evlerine gönderildi
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yurt dışından geldikten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurduna yerleştirilen 175 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından bugün evlerine gönderildi
Koronavirüs salgını nedeniyle, yurt dışından geldikten sonra Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 175 kişinin, karantina süreleri bugün doldu. Bu sabah yurtta işlemleri yapılan ve sağlık kontrolünden geçirilen aralarında öğrenci ve iş insanlarının da bulunduğu vatandaşlar, yurt bahçesine alınan otobüslere bindirildi. Polis yurt bahçesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Ateşleri ölçüldükten sonra otobüslere alınan vatandaşlar, AFAD ekiplerinin koordinesinde, evlerine gönderildi. Bu kişilerin evlerinde kendilerini 14 gün boyunca izole edecekleri belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 11:13 Kaynak: DHA
Son Dakika Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız 22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti