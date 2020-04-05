TEKİRDAĞ Çorlu'da karantina süreleri dolan 175 kişi evlerine gönderildi - Son Dakika

Çorlu'da karantina süreleri dolan 175 kişi evlerine gönderildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yurt dışından geldikten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurduna yerleştirilen 175 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından bugün evlerine gönderildi

Koronavirüs salgını nedeniyle, yurt dışından geldikten sonra Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 175 kişinin, karantina süreleri bugün doldu. Bu sabah yurtta işlemleri yapılan ve sağlık kontrolünden geçirilen aralarında öğrenci ve iş insanlarının da bulunduğu vatandaşlar, yurt bahçesine alınan otobüslere bindirildi. Polis yurt bahçesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ateşleri ölçüldükten sonra otobüslere alınan vatandaşlar, AFAD ekiplerinin koordinesinde, evlerine gönderildi. Bu kişilerin evlerinde kendilerini 14 gün boyunca izole edecekleri belirtildi.