75 yaşındaki kadın her şeyi itiraf etti! Kocasını ve kızını öldürüp üst üste gömmüş

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mestan Yılmaz olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti. Yüzünde yarası bulunan yaşlı adam, polis ve sağlık ekiplerinin 10 dakika süren uğraşları sonrası ambulans şoförü Mustafa Karabulut tarafından ikna edildi. Çorlu Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Yılmaz tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ Çorlu 'da kaza sonucu yaralanan ve hastaneye gitmeyi reddeden motosikletli yaşlı adamı, ambulans şoförü Mustafa Karabulut dakikalarca dil dökerek ikna etti.

Kaynak: İHA

Mustafa Karabulut, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hastaneye gitmek istemeyen 82 yaşındaki yaralı motosikletliyi ambulans şoförü ikna etti - Son Dakika

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