Emniyete düşen ihbar üzerine kısa sürede olay yerine giden bekçi ve devriye ekipleri, 'Borcum var' diyen genç adamı tatlı bir dille ikna ederek teşebbüsten aldı. Güvenlik güçleri, şahsı sakinleştirdikten sonra ambulansa kadar eşlik etti.

Kaynak: İHA

basketbol, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 'Borcum var' deyip intihara kalkışan vatandaşı bekçi ve polisler engelledi - Son Dakika

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