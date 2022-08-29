Hurdaya yığınına dönen bu araçtan iki kişi burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika
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Hurdaya yığınına dönen bu araçtan iki kişi burnu bile kanamadan çıktı

29.08.2022 14:42
Hurdaya yığınına dönen bu araçtan iki kişi burnu bile kanamadan çıktı

Tekirdağ Çorlu'da önce tıra sonra da bariyerlere çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Tekirdağ Çorlu'da önce tıra sonra da bariyerlere çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Çorlu - Çerkezköy yolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Fatih Caddesi'nden Çerkezköy istikametine seyreden bir otomobil tırla çarpıştıktan sonra savrularak bariyerlere çarptı.

Kaza sonrası hurdaya dönen araçta sürücü ve yolcu hafif yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
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Tekirdağ'da otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada Tekirdağ'da otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada Ağaca çarpan ehliyetsiz sürücü yaralandı Ağaca çarpan ehliyetsiz sürücü yaralandı
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hurdaya yığınına dönen bu araçtan iki kişi burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hurdaya yığınına dönen bu araçtan iki kişi burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika
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