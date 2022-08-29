Kaza sonrası hurdaya dönen araçta sürücü ve yolcu hafif yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ Çorlu 'da önce tıra sonra da bariyerlere çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hurdaya yığınına dönen bu araçtan iki kişi burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika

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