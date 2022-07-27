Patenci gencin otomobille çarpıştığı anlar kamerada - Son Dakika
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Patenci gencin otomobille çarpıştığı anlar kamerada

27.07.2022 14:07
Patenci gencin otomobille çarpıştığı anlar kamerada

Tekirdağ Çorlu'da patenci gencin otomobille çarpıştığı anlar kameraya yansıdı.

Tekirdağ Çorlu'da patenci gencin otomobille çarpıştığı anlar kameraya yansıdı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'nde meydana geldi. Yokuş aşağı patenle yolculuk eden genç, Bağlariçi 3. Sokak'tan Şinasi Kurşun 14. Sokak istikametine seyreden otomobile çarptı.

Talihsiz kaza sonrası yol kenarına savrulan patenci gencin olayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

(Hüseyin Tayyar - İHA)

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Patenci gencin otomobille çarpıştığı anlar kamerada - Son Dakika

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